ТАСС: в Харьковской области ликвидировали замначальника штаба "Шквала"

Штаб разбили авиаударами в районе Бугаевки, сообщили российские силовики

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Замначальника штаба спецбатальона "Шквал" 57-й отдельной мотопехотной бригады ликвидирован в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"На харьковском направлении в районе населенного пункта Бугаевка ударами авиации уничтожен штаб спецбатальона "Шквал" 57-й омпбр ВСУ. Ликвидирован заместитель начальника штаба батальона", - сказал собеседник агентства.