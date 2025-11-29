ТАСС: под Сумы из-под Волчанска перебрасывают украинский погранотряд

До этого силами 225-го отдельного штурмового полка противник провел безуспешную атаку на левом фланге

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Командование перебрасывает на сумское направление из-под Волчанска подразделения погранотряда Госпогранслужбы Украины. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Командование ВСУ постепенно смещает приоритеты в направлении Сумской области, куда перебрасываются подразделения 4-го пого с волчанского направления", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что противник силами 225-го отдельного штурмового полка провел одну атаку на левом фланге наступления бойцов "Севера", успеха не имел, с потерями отошел на исходные позиции.