Над регионами России за ночь сбили 103 украинских БПЛА
МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Российские средства ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили над регионами РФ и Азовским морем 103 украинских БПЛА.
Об этом сообщили в Минобороны России.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 103 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 26 БПЛА - над территорией Белгородской области, 20 БПЛА - над территорией Ростовской области, 19 БПЛА - над территорией Республики Крым, по 11 БПЛА - над территориями Рязанской области и Краснодарского края, 5 БПЛА - над территорией Воронежской области, 4 БПЛА - над территорией Липецкой области, 3 БПЛА - над территорией Курской области и по 1 БПЛА - над территориями Астраханской, Волгоградской областей, Республики Калмыкия и над акваторией Азовского моря", - рассказали в Минобороны.