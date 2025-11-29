Пленный из ВСУ: британские инструкторы называли украинских солдат сбродом

Николай Верховец призвал военных ВС Украины сдаваться в плен и "не умирать зря"

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Британские инструкторы, проводившие обучение военных ВСУ на полигоне в Ровненской области, называли их сбродом. Об этом рассказал пленный украинский военнослужащий Николай Верховец на видеозаписи, распространенной Минобороны РФ.

"Знаю, что ВСУ грабят дома, крадут ценные вещи. Все, что есть ценное, крадут. Можно было откупиться и не ехать на фронт, но у меня таких денег не было. А у кого много денег, тот, наверное, откупился. <…> Проходил обучение на полигоне в Ровненской области. Были британцы, учили тактике, медицине, стрелять, гранаты кидать. Нас называли сбродом. Побратимы, сдавайтесь, здесь хорошо к нам относятся. Не умирайте зря", - сказал Верховец.

Украинец был взят в плен бойцами группировки войск "Центр" в районе Красноармейска (украинское название - Покровск). "Мы сидели в окопе, в блиндаже, подошли русские, кинули гранату. Был большой взрыв, и мы сразу сдались в плен. Дальше нас повели на их место, чтобы напоить, накормить. Давали кашу, тушенку, воду, чай горячий, печенье. Сразу оказали медицинскую помощь, если есть ранение или что-то такое. Мы сразу говорили", - рассказал пленный.