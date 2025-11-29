Пленный из ВСУ: в 156-й украинской бригаде отпускают на выходные за 10 тыс. гривен

Юрий Каменюк рассказал, что он был мобилизован в Печерском ТЦК

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Командир роты 156-й отдельной механизированной бригады ВСУ Юрий Каменюк с позывным Авиатор отпускал подчиненных в увольнение на выходные за 10 тыс. гривен. Об этом сообщил украинский военнопленный, лейтенант 156-й бригады Александр Рябенко.

"Был бусифицирован (мобилизован - прим. ТАСС) в Печерском ТЦК (аналог военкоматов - прим. ТАСС). Отправили в 156-ю бригаду. В 156-й бригаде не отпускали на выходные, только если заплатить 10 тыс. гривен Авиатору Каменюку Юрию", - сказал он в видео, которое есть в распоряжении ТАСС.

Ранее украинский военнопленный лейтенант 156-й бригады Рябенко приравнял службу в ВСУ к рабству.