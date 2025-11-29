ВС РФ уничтожили бронемашину и артиллерийскую установку ВСУ
Редакция сайта ТАСС
05:09
МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Подразделения Южной группировки войск уничтожили австралийскую боевую бронемашину, самоходную артиллерийскую установку (САУ) и четыре антенны связи противника. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны России.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"В населенном пункте Константиновка операторы беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск несколькими попаданиями уничтожили ББМ LC-79 Fighter-2 производства Австралии и 122-мм САУ 2С1 "Гвоздика" противника", - говорится в сообщении.
В военном ведомстве проинформировали, что операторы беспилотных систем 71-й отдельной мотострелковой дивизии обнаружили и уничтожили четыре антенны управления беспилотниками ВСУ.