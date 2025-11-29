Расчет ЗРК "Тор-М2" группировки "Север" сбил крылатую ракету ВСУ

В Минобороны отметили боевые возможности комплекса, которые позволяют расчетам обеспечивать надежную защиту войск в ходе совершения марша, занятия районов, а также защиту огневых позиций ракетчиков и артиллеристов

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие расчета зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-М2" группировки войск "Север" своевременно обнаружили и уничтожили крылатую ракету ВСУ на безопасном расстоянии от населенных пунктов. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

"В ходе боевого дежурства по прикрытию подразделений, выполняющих боевые задачи, и мирного населения зенитчиками группировки войск "Север" на безопасном расстоянии от населенных пунктов был осуществлен перехват и уничтожение воздушной цели, приближавшейся к линии соприкосновения", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве напомнили, что зенитные ракетные комплексы "Тор-М2" эффективно борются с авиацией, разведывательными беспилотными аппаратами, баллистическими ракетами и ударными дронами противника. Там отметили боевые возможности комплекса, которые позволяют расчетам обеспечивать надежную защиту войск в ходе совершения марша, занятия районов, а также защиту огневых позиций ракетчиков и артиллеристов.