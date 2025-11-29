Южная группировка уничтожила гаубицу и два наземных робота ВСУ у Константиновки

Цели были ликвидированы с помощью ударов артиллерии и FPV-дронов, сообщили в Минобороны РФ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Подразделения Южной группировки войск уничтожили буксируемую гаубица и два наземных робототехнических комплекса (НРТК) противника на константиновском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

"В ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности в районе н. п. Константиновка операторами БПЛА Южной группировки войск была обнаружена тщательно замаскированная буксируемая гаубица ВСУ. Незамедлительно было принято решение на ее уничтожение. В результате нанесения по ней ударов артиллерии и FPV-дронов гаубица была уничтожена вместе с боекомплектом", - сказали в военном ведомстве, добавив, что также были обнаружены и уничтожены два наземных роботехнических комплекса