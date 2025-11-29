ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО около 1 255 военных

В зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял до 125 человек, отметили в Минобороны России

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Российские военнослужащие ликвидировали порядка 1 255 украинских боевиков за минувшие сутки. Об этом сообщили в Минобороны России.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял до 125 человек, от действий группировок "Запад" - свыше 230, "Южная" - более 220, "Центр" - более 460, на направлении "Восток" - свыше 180 и "Днепр" - до 40 военнослужащих.