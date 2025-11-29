ВС РФ ударили по ВПК Украины в ответ на атаки по гражданским объектам РФ

Все назначенные объекты поражены, сообщили в Минобороны России

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Российские войска в ночь на 29 ноября нанесли удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетики в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетики, обеспечивающим их работу. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", - говорится в сообщении.