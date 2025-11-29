ВС РФ отразили девять атак ВСУ из района Гришина для деблокирования группировки

Речь идет о населенном пункте в ДНР

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Центр" отразили девять атак ВСУ из района населенного пункта Гришино в ДНР, которые проводились с целью деблокирования украинских боевиков. Об этом сообщили в Минобороны России.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Отражены девять атак подразделений 32-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 210-го штурмового полка ВСУ из района населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики с целью деблокирования окруженных формирований. Уничтожены до 25 украинских военнослужащих", - говорится в сообщении ведомства.