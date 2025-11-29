ВС РФ продвигаются в восточной части Красноармейска и микрорайоне Динас
09:06
обновлено 09:18
МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Подразделения 2-й армии группировки войск "Центр" продвигаются в восточной части Красноармейска, а также в микрорайоне Динас. Об этом сообщили в Минобороны России.
"В населенном пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики штурмовые группы 2-й армии успешно продвигаются в восточной части города и микрорайоне Динас. Продолжают зачистку населенного пункта Ровное Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.