Потери ВСУ от действий группировки войск "Запад" составили свыше 230 военных

Противник также потерял девять станций радиоэлектронной борьбы, сообщили в Минобороны РФ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. ВСУ потеряли от действий группировки войск "Запад" свыше 230 военнослужащих, 9 станций радиоэлектронной борьбы и 3 склада боеприпасов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Потери ВСУ составили свыше 230 военнослужащих, танк, 3 боевые бронированные машины, 10 автомобилей, 3 артиллерийских орудия и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США. Уничтожены девять станций радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов", - сказали в министерстве.

По данным Минобороны, подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Куриловка, Новоплатоновка Харьковской области, Новоселовка, Дробышево, Яровая и Ставки Донецкой Народной Республики.