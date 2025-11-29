Средства ПВО РФ за сутки сбили 158 украинских беспилотников

Противник также потерял две ракеты большой дальности "Нептун", сообщили в Минобороны России

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Российские средства ПВО за минувшие сутки сбили 159 украинских беспилотных летательных аппаратов и 2 ракеты большой дальности "Нептун". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 158 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.