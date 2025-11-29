ВС РФ поразили военный аэродром и места хранения и запуска беспилотников ВСУ

Российские силы также нанесли поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 157 районах, отметили в Минобороны России

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Российские войска за минувшие сутки нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома, а также местам хранения и запуска беспилотников дальнего действия противника. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 157 районах", - говорится в сообщении военного ведомства.