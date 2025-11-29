Южная группировка уничтожила два пункта управления БПЛА и два орудия ВСУ

Речь идет о натовском орудии L119 и 155-мм орудии FH-70, сообщили в Минобороны

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Операторы беспилотных систем (БПС) Южной группировки войск ликвидировали два пункта управления беспилотниками, а также орудия FH-70 и L119 Вооруженных сил Украины. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

"Операторы БПС Южной группировки войск, продолжая вести контрбатарейную борьбу и выявление огневых точек противника, с помощью ударных дронов выявили и уничтожили натовское орудие L119, укрытие пехоты и пункт управления БПЛА ВСУ на северском направлении", - проинформировали в военном ведомстве, отметив, что также ударными беспилотниками было уничтожено 155-мм орудие FH-70 противника.

Кроме того, там сообщили, что на краматорско-дружковском направлении силами артиллерии и операторов дронов был уничтожен украинский пункт управления БПЛА вместе с живой силой противника.