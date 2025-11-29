Над регионами России сбили шесть украинских БПЛА

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Над территорией Брянской области и Республики Крым российскими средствами противовоздушной обороны было сбито шесть украинских беспилотников в период с 10:00 до 18:00 мск, сообщили в Минобороны России.

"29 ноября с 10:00 мск до 18:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: по три БПЛА - над территориями Брянской области и Республики Крым", - говорится в сообщении.