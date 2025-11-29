ТАСС: полк ВСУ был брошен на убой, пока его командир раздает автографы

В российских силовых структурах отметили, что де-факто командир Олег Ширяев был отстранен от командования полком, однако документально он все еще находится по штату на должности

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Де-юре командир 225-го отдельного штурмового полка ВСУ Олег Ширяев раздает автографы, разъезжая по Украине, пока его подчиненные погибают под натиском ВС РФ. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"225-й полк фактически расформирован и разбит на несколько частей, которые брошены на убой по всему фронту. Однако их штатный командир Ширяев чувствует себя очень даже хорошо. Он свободно разъезжает по городам пока еще Украины, раздает автографы и стесняется военной формы. Недавно он посетил Харьков, где вручил флаг с портретом и автографом себя любимого местному бизнесмену. Примечательно, что буквально в 50 км от Харькова его подразделения брошены на убой исправлять провал под Волчанском", - рассказал собеседник агентства, уточнив, что ранее на этом участке фронта боевики 225-го полка замечены не были.

Он отметил, что де-факто Ширяев был отстранен от командования полком, однако документально он все еще находится по штату на должности.

В октябре ТАСС со ссылкой на силовые структуры сообщал, что командиры 225-го полка и 425-го полка ВСУ фактически не руководят своими подчиненными, в их обязанности входит только перераспределение подразделений между участками фронта.

В новость внесены изменения (20:50 мск) - передается с исправлением опечатки в лиде, верно - де-юре.