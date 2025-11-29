Над регионами России сбили 21 украинский БПЛА

Из них восемь аппаратов уничтожили в Белгородской области

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Дежурные средства ПВО сбили 21 украинский дрон над территорией России и Черным морем в период с 18:00 до 23:00 мск, сообщили в Минобороны России.

"С 18:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен 21 украинский БПЛА самолетного типа", - говорится в сообщении.

Так, по информации ведомства, 8 беспилотников было сбито над Белгородской областью, по 1 над Орловской и Ростовской областями и 11 над акваторией Черного моря.