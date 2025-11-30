"Купол Донбасса" предотвратил 309 атак беспилотников за неделю

Над Донецком и Макеевкой ликвидировали 196 беспилотников, над Горловкой - 113

ДОНЕЦК, 30 ноября. /ТАСС/. Система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Купол Донбасса" за неделю отразила в Донецкой Народной Республике (ДНР) 309 атак украинских беспилотников, сообщили в региональном УФСБ России.

"Системой РЭБ "Купол Донбасса" за неделю предотвращены 309 террористических атак со стороны противника. Над Донецком и Макеевкой ликвидированы 196 беспилотников, над Горловкой - 113", - говорится в сообщении.

В частности, вблизи электроподстанции в Куйбышевском районе Донецка перехвачен украинский беспилотник "Чаклун" с боевым зарядом и устройством самоликвидации. В Макеевке ВСУ пытались атаковать распределительный энергоузел с помощью чешского ударного дрона FP-1.

"Горловка продолжает подвергаться массированным авианалетам FPV-дронов с самодельными взрывными устройствами. Несмотря на повышенную туманность, которая не позволяет визуально управлять квадрокоптерами, противник направлял дроны в сторону города для нанесения хаотичных ударов. Все они успешно перехвачены", - добавили в ведомстве.