В новом учебном году ВС РФ будут готовить специалистов войск беспилотных систем

В основу боевой учебы подразделений всех видов и родов войск ляжет уникальный опыт ведения современных боевых действий, накопленный в ходе выполнения задач специальной военной операции

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Новый учебный год в Вооруженных силах РФ стартует 1 декабря. В учебном году особое внимание будет отведено подготовке специалистов войск беспилотных систем, рассказали в Минобороны РФ.

В основу боевой учебы подразделений всех видов и родов войск ляжет уникальный опыт ведения современных боевых действий, накопленный в ходе выполнения задач специальной военной операции, подчеркнули в министерстве.

"Особое внимание в текущем учебном году будет отведено подготовке специалистов войск беспилотных систем и подразделений РЭБ", - отметили в военном ведомстве.

Кроме того, важное место будет уделяться индивидуальной подготовке военнослужащих. Они будут осваивать комплекс знаний, умений и навыков по огневой, тактической, инженерной подготовке, ведению боя в условиях городской застройки, борьбе с БПЛА, тактической медицине и специальной подготовке в соответствии с военно-учетной специальностью. "В этих целях к началу учебного года в вооруженных силах развернуто более 300 полигонов и учебных мест, оснащенных необходимым современным оборудованием", - отметили в Минобороны.

Там добавили, что совершенствование своего профессионального мастерства военнослужащие продолжат в ходе учений, где будут отрабатываться вопросы боевого применения подразделений Сухопутных и Воздушно-десантных войск, экипажей кораблей Военно-морского флота, самолетов Воздушно-космических сил, расчетов Ракетных войск стратегического назначения. Главным мероприятием боевой подготовки в новом учебном году станет стратегическое командно-штабное учение "Центр-2026".

Также продолжится совершенствование учебной материальной базы полигонов и учебных центров для проведения занятий в составе экипажей, боевых расчетов и подразделений тактического звена. "Проведение мероприятий боевой подготовки спланировано таким образом, чтобы они были максимально приближены к боевым условиям, проходили с высокой интенсивностью без потери качества подготовки", - подытожили в Минобороны.