Минобороны показало кадры уничтожения техники ВСУ в Харьковской области

В ведомстве отметили, что противник безуспешно пытался использовать автотранспорт для прорыва в район одного их населенных пунктов Купянского района

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Видеокадры уничтожения автотранспорта и станции Starlink противника в Купянском районе Харьковской области опубликованы российским военным ведомством.

На предоставленных кадрах объективного контроля запечатлены прямые попадания ударных дронов Войск беспилотных систем 27-й мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" и уничтожение автомобилей и станции спутниковой связи Starlink.

В Минобороны отметили, что противник безуспешно пытался использовать автотранспорт для прорыва в район одного их населенных пунктов Купянского района.