Минобороны показало кадры уничтожения техники ВСУ в Харьковской области
Редакция сайта ТАСС
02:00
МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Видеокадры уничтожения автотранспорта и станции Starlink противника в Купянском районе Харьковской области опубликованы российским военным ведомством.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
На предоставленных кадрах объективного контроля запечатлены прямые попадания ударных дронов Войск беспилотных систем 27-й мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" и уничтожение автомобилей и станции спутниковой связи Starlink.
В Минобороны отметили, что противник безуспешно пытался использовать автотранспорт для прорыва в район одного их населенных пунктов Купянского района.