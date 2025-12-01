Путин распорядился обеспечить бойцов СВО всем необходимым на зиму

Президент РФ также поблагодарил командующих и военных за успешные действия, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин во время посещения одного из пунктов управления объединенной группировки войск вечером 30 ноября поблагодарил командующих и бойцов за успешные действия и поставил задачи по снабжению войск всем необходимым на зиму. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Верховный главнокомандующий поблагодарил командующих и личный состав группировок за успешные действия, а также поставил задачи по обеспечению войск всем необходимым для ведения боевых действий в наступающий зимний период", - сказал представитель Кремля.