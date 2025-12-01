Герасимов: в ноябре ВС РФ освободили три пункта в Харьковской области

Речь идет о Синельниково, Цегельном и Двуречанском, уточнил начальник Генштаба российской армии

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Три населенных пункта перешли под контроль Вооруженных сил РФ в ноябре в Харьковской области. Об этом доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов верховному главнокомандующему, президенту РФ Владимиру Путину во время его посещения одного из пунктов объединенной группировки войск.

"В рамках создания полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей Украины в ноябре под наш контроль на этой территории перешли еще три населенных пункта - это Синельниково, Цегельное и Двуречанское [Харьковской области]", - доложил начальник Генштаба.