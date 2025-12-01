ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Путин: Россия наращивает давление по всей линии фронта СВО

20:42
обновлено 20:49
МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ наращивают давление на противника по всей линии боевого соприкосновения. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе посещения одного из пунктов управления Объединенной группировки войск вечером 30 ноября.

"В целом мы наблюдаем, что войска объединенной группировки наращивают давление по всей линии фронта", - сказал он. 

