Путин: ВСУ не справляются с темпами наступления РФ на запорожском направлении

Группировка войск "Восток" продвигается со скоростью, позволяющей гарантировать выполнение всех задач, отметил президент РФ

Редакция сайта ТАСС

© Александр Казаков/ ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Украинские военные не в состоянии реагировать на темпы наступления российских войск на запорожском направлении, заявил президент России Владимир Путин в ходе посещения одного из пунктов управления Объединенной группировки войск вечером 30 ноября.

Читайте также

Военная операция на Украине. Хроника событий 1 декабря 2025 года

"Андрей Сергеевич (командующий группировкой войск "Восток" генерал Андрей Иванаев - прим. ТАСС), ваши войска двигаются темпом, который гарантирует нам выполнение всех стоящих перед нами задач. Имею в виду, что при таком темпе нашего наступления [на запорожском направлении] противник, разумеется, не в состоянии должным образом на это реагировать", - указал Путин.