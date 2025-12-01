Группировка "Восток" вошла в Гуляйполе и закрепилась на его окраине

Российские бойцы "ведут уличные бои по уничтожению формирований ВСУ в населенном пункте", отметил командующий группировки Андрей Иванаев

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Восток" вошли в населенный пункт Гуляйполе, закрепились на его окраине и уничтожают подразделения ВСУ. Об этом заявил командующий войсками группировки "Восток" Андрей Иванаев в докладе верховному главнокомандующему ВС РФ Владимиру Путину.

"Кроме того, подразделения 5-й армии вчера вошли в населенный пункт Гуляйполе, закрепились на его окраине и ведут уличные бои по уничтожению формирований ВСУ в населенном пункте", - сказал он.