В ДНР заявили, что ВСУ жалуются на невозможность сбежать из Гуляйполя

По информации советника главы республики Игоря Кимаковского, это связано с тем, что в радиусе десятков километров вокруг населенного пункта для противника не осталось безопасных районов

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 2 декабря. /ТАСС/. Украинские военнослужащие в Гуляйполе жалуются на невозможность покинуть город и уйти в безопасное место. Как сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский, ссылаясь на данные украинских солдат, в радиусе десятков километров вокруг Гуляйполя не осталось безопасных районов.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Солдаты противника жалуются на то, что не могут сбежать из Гуляйполя, поскольку все находится под нашим плотным огневым контролем. Да и некуда им бежать, если верить противнику, потому как в радиусе десятков километров вокруг города безопасных мест для ВСУ не осталось, идти не куда", - подчеркнул Кимаковский.