ТАСС: украинскую ДРГ уничтожили в лесу у Лимана Харьковской области
Редакция сайта ТАСС
04:05
МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) ВСУ уничтожена в лесном массиве западнее Лимана в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
"На харьковском направлении в лесном массиве западнее Лимана уничтожена ДРГ ВСУ, осуществлявшая минирование леса. В составе ДРГ ликвидирован офицер ВСУ", - сказал собеседник агентства.