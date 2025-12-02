ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
ТАСС: украинскую ДРГ уничтожили в лесу у Лимана Харьковской области

Противник пытался заминировать массив, сообщили в российских силовых структурах
04:05

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) ВСУ уничтожена в лесном массиве западнее Лимана в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На харьковском направлении в лесном массиве западнее Лимана уничтожена ДРГ ВСУ, осуществлявшая минирование леса. В составе ДРГ ликвидирован офицер ВСУ", - сказал собеседник агентства. 

