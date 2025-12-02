Средства ПВО сбили за сутки 44 беспилотника ВСУ

Речь идет о беспилотных летательных аппарата самолетного типа

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки 44 беспилотника самолетного типа ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 44 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - сказали в ведомстве.

По его данным, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 99 831 беспилотный летательный аппарат, 638 зенитных ракетных комплексов, 26 337 танков и других боевых бронированных машин, 1 623 боевые машины реактивных систем залпового огня, 31 682 орудия полевой артиллерии и минометов, 48 144 единицы специальной военной автомобильной техники.