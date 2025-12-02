ТАСС публикует кадры освобожденного Доброполья Запорожской области

Задачу выполнила группировка "Восток"

Кадры освобожденного Доброполья Запорожской области © Воин DV/ ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Видео освобождения населенного пункта Доброполье в Запорожской области есть в распоряжении ТАСС.

На нем - эпизоды боев за населенный пункт: уничтожение инженерных заграждений, опорных пунктов и живой силы ВСУ, а также военной техники.

На видео также запечатлены моменты, когда российские военнослужащие разворачивают флаги на улицах освобожденного Доброполья.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении группировкой "Восток" Доброполья в Запорожской области