ТАСС публикует кадры освобожденного Доброполья Запорожской области
09:36
МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Видео освобождения населенного пункта Доброполье в Запорожской области есть в распоряжении ТАСС.
На нем - эпизоды боев за населенный пункт: уничтожение инженерных заграждений, опорных пунктов и живой силы ВСУ, а также военной техники.
На видео также запечатлены моменты, когда российские военнослужащие разворачивают флаги на улицах освобожденного Доброполья.
Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении группировкой "Восток" Доброполья в Запорожской области