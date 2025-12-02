ТАСС публикует кадры освобождения Зеленого Гая в Запорожской области
09:35
МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Кадры из освобожденного штурмовиками группировки войск "Восток" села Зеленый Гай в Запорожской области оказались в распоряжении ТАСС.
Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении этого населенного пункта.
На кадрах - работа российских операторов FPV-дронов по уничтожению техники и солдат ВСУ. Также на видео с разведывательных дронов российские бойцы разворачивают флаги страны.