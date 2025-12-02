ТАСС: положение ВСУ у реки Гайчур стремительно ухудшается

После овладения Добропольем подразделения группировки "Восток" продвинулись еще на 5 км южнее, указали в российских силовых структурах

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Положение ВСУ у реки Гайчур с освобождением Доброполья Запорожской области стремительно ухудшается. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Там отметили, что после овладения Добропольем подразделения группировки "Восток" продвинулись еще на 5 км южнее вдоль правого берега реки, продолжая зачистку междуречья.

"Положение ВСУ здесь продолжает стремительно ухудшаться. Враг теряет свои позиции на восточном берегу реки Гайчур, что создает условия для освобождения Варваровки уже в ближайшее время", - подчеркнул собеседник агентства.

Он добавил, что с освобождением Доброполья 37-я гвардейская мотострелковая бригада 36-й армии группировки создала очередной плацдарм для форсирования реки и дальнейшего наступления группировки войск "Восток" на запад вглубь Запорожской области.