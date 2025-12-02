ТАСС: украинский полк показал видео, где выдал ВС РФ за ВСУ в Красноармейске

В российских силовых структурах отметили, что раньше за подобной дезинформацией был замечен "командующий" штурмовыми войсками ВСУ, куда входит полк, Валентин Манько

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. 425-й отдельный штурмовой полк "Скала" ВСУ выложил в соцсети сгенерированный искусственным интеллектом видеоролик, где вместо российского триколора в Красноармейске военнослужащие в руках держали флаг Украины. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Читайте также

Военная операция на Украине. Хроника событий 2 декабря 2025 года

"Боевики попалась на генерации фейков. Медийщики 425-й ошп "Скала" опубликовали сгенерированный нейросетью ролик, где якобы украинские военные стоят в флагом Украины в центре Красноармейска. Примечательно, что за основу взят оригинальный ролик российских бойцов, где они свободно гуляют по улицам города с российским флагом", - рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что раньше за подобной дезинформацией был замечен "командующий" штурмовыми войсками ВСУ, куда входит 425-й полк, Валентин Манько. "Сейчас это было делегировано медиаслужбе "Скалы", по всей видимости из-за нежелания Манько дальше втаптывать в грязь свою репутацию", - подчеркнул представитель силовых структур.

Ранее ТАСС со ссылкой на силовиков сообщал, что род штурмовых войск ВСУ в скором времени могут ликвидировать из-за его неэффективности.