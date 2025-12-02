Минобороны опубликовало проект о подвигах летчиков Великой Отечественной войны

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Министерство обороны РФ запустило мультимедийный проект, посвященный подвигу советских летчиков, погибших в Великую Отечественную войну. Об этом сообщили в военном ведомстве.

"Ко Дню Неизвестного Солдата Минобороны России запускает мультимедийный проект "Нам о подвигах этих не помнить нельзя", посвященный подвигу советских летчиков, павших на полях сражений Великой Отечественной войны. Их имена сегодня возвращаются из небытия благодаря рассекреченным документам и самоотверженному труду поисковиков", - подчеркнули в Минобороны.

Так, например, опубликованы рассекреченные материалы, при помощи которых удалось восстановить судьбы всех членов экипажа дальнего бомбардировщика ДБ-3Ф № 391106, сбитого зенитной артиллерией противника 24 октября 1941 года в районе поселка Грузино Ленинградской области. Экипаж самолета под командованием Героя Советского Союза капитана Василия Гречишникова совершил огненный таран, направив горящий самолет во вражескую танковую колонну, рассказали в ведомстве.

Там подчеркнули, что восстановить картину последнего боевого вылета бомбардировщика удалось благодаря усилиям инициативной группы поисковиков из Татарстана и Ленинградской области, а также сотрудников архива ВМФ в Гатчине.

"Архивные материалы, раскрывающие судьбы советских летчиков, легли в основу новой экспозиции проекта. На сайте военного ведомства опубликованы рассекреченные документы из фондов Центрального архива Минобороны России и его филиала в Гатчине, среди которых учетно-послужные карточки, личные дела, наградные листы на летчиков, исторические формуляры авиационных полков, приказы, отчеты, донесения, оперативные сводки, уникальные фотографии с мест работы поисковиков в Ленинградской и Тверской областях, другие документы, которые ранее не были представлены широкой общественности", - подытожили в министерстве.