МО: капитан Гречишников направил горящий самолет в танковую колонну гитлеровцев

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Герой Советского Союза капитан Василий Гречишников направил в октябре 1941 года горящий бомбардировщик ДБ-3Ф в гущу танковой колонны противника. Спустя ровно 84 года останки членов его экипажа поисковики обнаружили в Ленинградской области. Об этом говорится в материалах мультимедийного проекта Минобороны РФ "Нам о подвигах этих не помнить нельзя", посвященного подвигу советских летчиков, павших на полях сражений Великой Отечественной войны.

"Свой последний полет экипаж дальнего бомбардировщика ДБ-3Ф № 391106 (командир - капитан Василий Гречишников, штурман - старший лейтенант Александр Власов, начальник связи авиаэскадрильи - лейтенант Матвей Семенков, стрелок-радист - младший сержант Николай Бураков) совершил 24 октября 1941 года. Утром того дня разведка донесла о движении крупной танковой колонны противника в районе поселка Грузино Ленинградской области. Гречишников, известный своей отвагой, сразу же обратился к командиру полка: "Разрешите нанести удар двумя экипажами! Такую цель упускать нельзя!". Лететь приходилось практически вслепую - сплошная облачность прижимала машины к земле. Несмотря на это, экипажи точно вышли на цель: растянувшуюся от Грузино к Будогощи колонну вражеской техники. Преодолевая шквальный зенитный огонь, бомбардировщики обрушили на противника весь свой боезапас", - говорится в материалах нового раздела на сайте Минобороны России.

В них рассказывается, что после выполнения боевой задачи командир эскадрильи Гречишников отдал ведомому приказ на отход, но в этот момент зенитный снаряд попал в его самолет. Как потом докладывали летчики ведомого экипажа, Гречишников мог попытаться посадить горящую машину. Тем не менее, капитан направил самолет в самую гущу вражеской колонны, уничтожив огненным тараном множество единиц вражеской техники и живой силы.

84 года спустя

В Минобороны РФ рассказали, что спустя 84 года при помощи рассекреченных архивных материалов удалось восстановить судьбы всех членов экипажа дальнего бомбардировщика ДБ-3Ф № 391106. Благодаря многолетним усилиям поисковиков и архивистов, была восстановлена полная картина последнего боя. С 22 по 28 сентября 2025 года совместная поисково-исследовательская экспедиция, объединившая усилия поисковиков Ленинградской области и инициативной группы проекта "Крылья Татарстана" после нескольких лет поисков обнаружила в районе падения самолета останки членов экипажа ДБ-3Ф.

Отмечается, что полевые работы продолжались весь октябрь, а тщательная архивно-исследовательская работа, проведенный поиск и сопоставление документов специалистами Центрального архива Минобороны РФ, Центрального военно-морского архива и Всероссийского информационно-поискового центра, окончательно подтвердила: обнаружены останки экипажа Героя Советского Союза капитана Василия Гречишникова.

В военном ведомстве сообщили, что на месте обнаружения останков экипажа и бомбардировщика ДБ-3Ф под номером 391106 планируется установка памятного знака.