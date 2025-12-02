Боец Зазуля вынес на себе раненого сослуживца из зоны обстрела

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Гвардии младший сержант Владимир Зазуля, рискуя собственной жизнью, вынес на себе из зоны обстрела раненного товарища. О подвиге бойца рассказали в Минобороны РФ.

Там отметили, что в ходе штурма одного из населенных пунктов один из сослуживцев младшего сержанта наступил на вражескую мину и получил тяжелое ранение, оказавшись не в состоянии передвигаться. Подразделение в это время находилось под интенсивным огневым воздействием беспилотников ВСУ.

"Несмотря на опасность для собственной жизни, младший сержант Зазуля незамедлительно организовал эвакуацию раненого товарища, проявив исключительное мужество и самоотверженность, лично вынес его из зоны обстрела и передал медицинским работникам, после чего вернулся к выполнению боевой задачи и продолжил ведение боя", - подчеркнули в военном ведомстве. В Минобороны обратили внимание на то, что благодаря решительным действиям Зазули удалось сохранить боеспособность подразделения и исключить потери среди личного состава.

В ведомстве также рассказали о том, как благодаря лейтенанту Артуру Адамовичу удалось занять позицию без потерь среди личного состава. На одном из направлений СВО штурмовой отряд под командованием лейтенанта выполнял задачу по закреплению в лесополосе.

"В ходе выполнения боевой задачи к обозначенной позиции лейтенант Адамович грамотно распределил стрелков для прикрытия подразделения от вражеских БПЛА, также лично контролировал воздушное пространство. Обнаружив приближающийся FPV-дрон, лейтенант Адамович своевременно предупредил личный состав и прицельным огнем из стрелкового вооружения уничтожил вражескую воздушную цель, исключив нанесение удара по личному составу. Благодаря оперативным и грамотным действиям лейтенанта Адамовича взвод без потерь занял указанную позицию", - подчеркнули в ведомстве.