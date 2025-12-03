Боец Кэп рассказал о поражении укрытия с солдатами ВСУ в Харьковской области

По словам военнослужащего, объективным контролем удалось зафиксировать уничтожение четырех украинских военных в постройке сарайного типа

КУРСК, 3 декабря. /ТАСС/. Военнослужащий батальона беспилотных систем группировки войск "Север" с позывным Кэп в беседе с ТАСС рассказал, что ему удалось уничтожить в Харьковской области укрытие с четырьмя солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"В Харьковской области в укрытие забежали четыре человека. Туда я влетел (запустил FPV-дрон - прим. ТАСС) с трехкилограммовым снарядом. С помощью объективного контроля посмотрели - цель была поражена", - сказал Кэп.

Он отметил, что объективным контролем удалось зафиксировать, как ВСУ группами по два человека забегали в постройку сарайного типа. После чего укрытие было уничтожено.