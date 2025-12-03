Группировка "Север" проводит подготовку дроноводов в учебном центре

Специалисты центра готовят также и инженеров-разработчиков

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Инженерная бригада Центральной группировки войск тренирует операторов БПЛА в специально оснащенном учебном центре, сообщили в Минобороны России.

"В созданном учебном центре на базе инженерной бригады группировки войск "Север" проходит подготовка специалистов войск беспилотных систем", - говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что специалисты центра готовят высококвалифицированных операторов БПЛА и наземных роботов, а также инженеров-разработчиков. Интенсивные курсы в течение нескольких недель сочетают глубокую теорию с практикой на симуляторах и полигонах. Центр имеет современную материально-техническую базу, учебные классы, оснащенные макетами местности, лаборатории для исследований и разработок, рабочие посты для сборки и доработки техники и испытательные трассы.