Операторы БПЛА Южной группировки сорвали попытку ротации ВСУ

На константиновском направлении был обнаружен пункт управления беспилотниками, оборудованный в частном доме, который после проведенной доразведки был уничтожен ударом БПЛА "Молния", рассказали в Минобороны

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Подразделение Войск беспилотных систем Южной группировки войск сорвало попытку ВСУ провести ротацию, уничтожив пикап противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украина. Онлайн

"Операторами подразделения Войск беспилотных систем Южной группировки войск на константиновском направлении фронта сорвана попытка ротации военнослужащих ВСУ. Точным ударом FPV-дрона сожжен пикап ВСУ, пытавшийся доставить пятерых украинских солдат на позиции", - говорится в сообщении.

Кроме того, на константиновском направлении был обнаружен пункт управления беспилотниками, оборудованный в частном доме. Как отметили в военном ведомстве, этот объект после проведенной доразведки был уничтожен ударом БПЛА "Молния".

В министерстве добавили, что в ходе воздушной разведки был вскрыт крупный пункт временной дислокации противника, координаты которого были переданы подразделению реактивной артиллерии. "Две пусковые установки РСЗО "Град" отработали по цели 122-мм реактивными осколочно-фугасными снарядами. Пункт временной дислокации военнослужащих ВСУ был уничтожен", - подытожили в ведомстве.