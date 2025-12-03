Корвет Тихоокеанского флота провел учения в заливе Петра Великого

Учения прошли в соответствии с планом боевой подготовки ТОФ

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 3 декабря. /ТАСС/. Корвет "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" Тихоокеанского флота (ТОФ) провел учения по поиску подводной лодки условного противника в заливе Петра Великого. Об этом сообщили в пресс-службе ТОФ.

"По замыслу учения в акватории залива были обнаружены признаки нахождения неопознанной подводной лодки. Экипаж корвета, находившийся в это время в море, получил команду немедленно следовать в район поиска подводной цели. В результате поиска подводного объекта во взаимодействии с противолодочным вертолетом Ка-27ПЛ была обнаружена подводная лодка условного противника, предпринявшая попытки уйти от преследования. Боевые расчеты корвета "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" установили постоянный контакт с субмариной и условно уничтожили ее торпедным оружием", - говорится в сообщении.

Учения прошли в одном из морских полигонов в заливе Петра Великого в соответствии с планом боевой подготовки ТОФ. Роль "вражеской" субмарины выполняла дизель-электрическая подводная лодка проекта "Варшавянка" Тихоокеанского флота.