Глава ФСВТС: РФ планирует увеличить поставки вооружений и техники в Индию

В 2026 году поставки должны превысить показатели 2025 года

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 декабря. /ТАСС/. Экспорт РФ вооружений и военной техники в Индию в 2026 году превысит показатели 2025 года. Об этом в преддверии российско-индийского саммита в Нью-Дели заявил ТАСС директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

"Перспективы по уровню экспорта продукции военного назначения в Индию в 2026 году весьма хорошие. В следующем году, я думаю, этот показатель превысит значения 2025 года", - сказал он.

Шугаев отметил, что Россия "предпринимает усилия по наращиванию объемов выпуска продукции военного назначения, чтобы обеспечить выполнение государственного оборонного заказа и удовлетворить потребности иностранного заказчика". Он также сообщил, что решены вопросы логистики и поставок комплектующих для совместных проектов, включая обслуживание ранее поставленной техники.

Президент РФ Владимир Путин посетит Индию с государственным визитом 4-5 декабря.