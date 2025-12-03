В Харьковской области выявили мошенническую схему боевиков "Азова" с жильем

Военные принуждают законных владельцев переоформлять недвижимость на себя или своих родственников, уточнил замглавы ВГА региона по обороне и безопасности Евгений Лисняк

ЛУГАНСК, 3 декабря. /ТАСС/. Сотрудники управления внутренних дел военно-гражданской администрации (УВД ВГА) Харьковской области выявили мошенническую схему, по которой боевики 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ (бывший "Азов", признан террористическим в РФ) оформляют на себя чужое жилье ради компенсации за его повреждение. Об этом сообщил на брифинге замглавы ВГА региона по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

"Военнослужащие 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, бывший "Азов", в Изюме незаконно занимают или приобретают частично поврежденные и разрушенные дома и квартиры, принуждают законных владельцев под угрозой насилия и обвинений в коллаборационизме переоформлять недвижимость на себя или своих родственников, оформляют статус вынужденных переселенцев и участников боевых действий, после чего подают заявления на получение государственной компенсации за утраченное жилье", - сказал Лисняк.