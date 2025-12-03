Путин назвал бойцов СВО примером не сказочных, а реальных героев

Глава государства поблагодарил волонтеров за то, что они подключают к своей работе по поддержке участников спецоперации самих же бойцов

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Бойцы специальной военной операции являются для всей России замечательным примером не сказочных, а настоящих героев сегодняшнего дня. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин на торжественной церемонии вручения международной премии "Мы вместе".

Читайте также

Военная операция на Украина. Онлайн

Глава государства поблагодарил волонтеров за то, что они подключают к своей работе по поддержке участников СВО самих же бойцов.

"Их жизнь - замечательный пример для всей страны, особенно для молодых людей, которые видят перед собой реальных, настоящих, не сказочных героев сегодняшнего дня, которые знают, что такое Родина, и знают, как ее защищать", - отметил Путин.