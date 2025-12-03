ТАСС: командир 225-го полка ВСУ ни разу не был под Гуляйполем

В сети появился ролик с солдатами полка, в котором утверждалось, что их направили для "стабилизации" обстановки в городе и они якобы остановили продвижение ВС РФ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Командир 225-го отдельного штурмового полка ВСУ Олег Ширяев, солдаты которого заявляли о якобы остановке продвижения ВС РФ под Гуляйполем, ни разу не был на этом направлении, и называть его спасителем нельзя. Об этом заявили ТАСС в российских силовых структурах.

Читайте также

Военная операция на Украина. Онлайн

Ранее в сети появился ролик с солдатами 225-го полка ВСУ "Шквал", состоящего из бывших заключенных. В нем утверждалось, что полк был направлен для "стабилизации" обстановки в городе и якобы остановил продвижение ВС РФ под Гуляйполем Запорожской области. Позднее силы обороны юга ВСУ удалили из Telegram-канала этот ролик. Ширяев же назывался в нем спасителем города.

"Называть его спасителям Гуляйполя уж никак нельзя. Ширяев ни дня там не пробыл, а 225-й полк больше выполнял функции заградотряда для украинской пехоты", - подчеркнул собеседник агентства.

Как ранее сообщали ТАСС в российских силовых структурах, сейчас Служба безопасности Украины проверяет подразделения полка и лично Ширяева по факту превышения должностных полномочий.

Собеседник ТАСС обратил внимание на то, что недавно Ширяев получил в подарок от ресурса, работающего на Главное управление разведки Минобороны Украины, подарок - книгу генерал-фельдмаршала нацистской Германии Эрвина Роммеля. В силовых структурах отметили, что по данным некоторых историков, Роммель был причастен к заговору против Гитлера в 1944 году. Такие намеки, добавил собеседник агентства, могут остро восприниматься Владимиром Зеленским, когда украинскую власть "трясет изнутри".

"Если предположить, что заговор действительно готовиться, то тут четко видны мозговой центр в виде ГУР и "пехота" в лице не совсем умных, но на голову отмороженных штурмовиков в лице банды Ширяева и других подразделений новосформированного рода войск", - подытожил собеседник ТАСС.

О Ширяеве

29 ноября в российских силовых структурах ТАСС сообщали, что Ширяев раздает автографы, разъезжая по Украине, пока его подчиненные погибают под натиском ВС РФ. Там также отмечали, что де-факто Ширяев был отстранен от командования полком, однако документально он все еще находится по штату на должности. В октябре ТАСС со ссылкой на силовые структуры сообщал, что командиры 225-го полка и 425-го полка ВСУ фактически не руководят своими подчиненными. В их обязанности входит только перераспределение подразделений между участками фронта.