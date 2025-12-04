В России создают ударный беспилотный гидроплан под боеприпас FPV-дронов

Новый аппарат сможет использоваться в качестве альтернативы безэкипажным катерам, сообщил исполнительный директор конструкторского бюро "Спектр" Андрей Братеньков

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Российские специалисты работают над созданием ударного беспилотного гидроплана, который планируется применять вместе с серийно выпускаемым боеприпасом для FPV-дронов КОТБЧ-5 для поражения тяжелобронированной техники и пехоты. Новый аппарат сможет использоваться в качестве альтернативы безэкипажным катерам (БЭК), сообщил ТАСС исполнительный директор конструкторского бюро "Спектр" (Новосибирск) Андрей Братеньков.

"В настоящее время мы работаем над созданием ударного беспилотного гидроплана с грузоподъемностью до 20 кг и скоростью передвижения от 150 до 250 км/ч. Аппарат планируется применять на дистанциях 20-30 км. Гидроплан будет сделан под серийно выпускаемые боеприпасы для FPV-дронов - КОТБЧ-5, разработанные и серийно выпускаемые на предприятиях ВПК Новосибирской области. Масса боеприпаса составляет около 5 кг", - отметил Братеньков.

Специалист отметил, что гидроплан - относительно дешевая схема для транспортировки боеприпасов в надводном положении. "Это очень хорошая альтернатива безэкипажному катеру - высокоманевренная и скоростная. И если БЭКи в России строят крупногабаритными, то гидропланы могут быть любых размеров в зависимости от поставленной транспортной задачи. Новый аппарат будет полностью российским. У нас есть собственной разработки пропеллеры, электродвигатели, а также корпуса из пенопласта и композитных материалов", - рассказал Братеньков.

Он уточнил, что в перспективе скорость передвижения гидроплана может достигать 300-400 км/ч. "В России есть масса водоемов вроде Каспия, где множество потенциальных угроз. Поднять в воздух авиацию и вывести ее в нужную точку гораздо дольше и дороже, чем гидроплан", - добавил исполнительный директор КБ "Спектр".