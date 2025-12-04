ТАСС: ВСУ понесли потери при контратаке в Вильче Харьковской области

Противник отошел на исходные позиции, сообщили в российских силовых структурах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. ВСУ провели безуспешную контратаку в Вильче Харьковской области и с потерями отошли. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

Читайте также

Военная операция на Украина. Онлайн

"На харьковском направлении в Вильче противник провел одну контратаку силами 225-го отдельного штурмового полка, успеха не имел, с потерями отошел на исходные позиции", - рассказал собеседник агентства.