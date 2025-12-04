"Алмаз-Антей": ни одна зарубежная ПВО не конкурент для С-400 в ее классе

Гендиректор концерна Ян Новиков сообщил, что параметры эффективности российской системы подтвердились в реальных боевых условиях

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Параметры эффективности С-400 подтверждены в реальных боевых условиях, и ни одна зарубежная система ПВО в этом классе не может конкурировать с ней. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор концерна ВКО "Алмаз-Антей" Ян Новиков.

"Параметры ее эффективности подтверждены в реальных боевых условиях, и пока ни одна зарубежная система ПВО в этом классе не может конкурировать с "четырехсоткой", - сказал он.