"Алмаз-Антей": С-400 получила нехарактерные для систем ПВО новые свойства

Потенциал установки позволяет во время СВО быстро купировать угрозы сообщил генеральный директор концерна Ян Новиков

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Модернизационный потенциал С-400 позволяет во время СВО быстро купировать возникающие угрозы. За счет этого зенитная ракетная система получила новые возможности и свойства, нехарактерные для систем ПВО, сообщил ТАСС генеральный директор концерна ВКО "Алмаз-Антей" Ян Новиков.

"Сегодня мир живет в условиях стремительно развивающейся научно-технической революции, одной из самых горячих точек приложения которой является оборонно-промышленный комплекс. Скорость, с которой происходят перемены, не оставляет нам ни малейшей возможности для промедления при ответах на новые вызовы. Один из таких ответов - огромный модернизационный потенциал зенитной ракетной системы С-400, который позволяет нам во время специальной военной операции быстро купировать возникающие угрозы. За счет этого потенциала "Триумф" получил новые возможности и свойства, в принципе нехарактерные для систем ПВО", - сказал он.

Минобороны России неоднократно сообщало об успешном применении ЗРС С-400. Так, 19 ноября 2024 года ВСУ нанесли удар по объекту на территории Брянской области шестью ракетами ATACMS производства США. Боевыми расчетами ЗРС С-400 и зенитных ракетных комплексов ближнего действия пять ракет сбиты, одна повреждена. Жертв и разрушений нет.

23-25 ноября 2024 года ВСУ нанесли два удара дальнобойным западным оружием по объектам в Курской области, в том числе восемью ракетами ATACMS по аэродрому Курск-Восточный в Халино. Семь ракет были сбиты боевыми расчетами ЗРС С-400 и ЗРК ближнего действия, одна - достигла цели, незначительно повреждены объекты инфраструктуры.

18 декабря 2024 года с территории Украины был нанесен ракетный удар по комбинату Каменский в Ростовской области с применением шести ракет ATACMS и четырех Storm Shadow. Их также сбили благодаря совместной работе системы С-400 и зенитных ракетных комплексов среднего и ближнего действия.

Совсем недавно, 18 ноября, Киев предпринял попытку нанесения ракетного удара по гражданским объектам в глубине территории РФ, выпустив по Воронежу четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS. В ходе противоракетного боя российскими боевыми расчетами системы С-400 и ЗРПК "Панцирь" все ракеты противника были сбиты.

Как сообщал в августе источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе РФ, С-400 демонстрирует наибольшую эффективность перехватов украинских ракет. По данным собеседника агентства, с конца 2023 года против российских самолетов Су-34 и Су-35 противник активно пытается применять зенитные ракетные комплексы. За последние полтора года российские расчеты ПВО перехватили почти два десятка зенитных управляемых ракет западного производства, атаковавших самолеты ВКС России, около половины из них - ракеты американского ЗРК Patriot.

Операция "Синдур"

Система С-400 "Триумф" доказала свою эффективность и за рубежом. После теракта 22 апреля в туристическом городе Пахалгам (индийская союзная территория Джамму и Кашмир) Нью-Дели 7 мая начал операцию "Синдур", нанеся удары по связанным с террористами целям в Пакистане. В операции была задействована военная техника российского производства, находящаяся на вооружении ВС Индии.

Премьер-министр южноазиатской республики Нарендра Моди заявил после этого, что система противовоздушной обороны Индии, усиленная в том числе ЗРС С-400, стала определяющей силой в этой операции. Затем он посетил авиабазу Адампур (северо-западный штат Пенджаб), где сфотографировался на фоне С-400.