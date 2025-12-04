Министр обороны Индии встретил с почетным караулом Белоусова

Военные делегации двух стран ранее возложили венки к обелиску, посвященному солдатам, погибшим в конфликтах независимой Индии на территории Национального военного мемориала

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Церемония официальной встречи министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова, прибывшего в Индию в рамках рабочего визита, состоялась в Дели. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Главу российского оборонного ведомства приветствовал министр обороны Республики Индии Раджнатх Сингх на территории дома офицеров сухопутных войск с участием роты почетного караула и военного оркестра индийских вооруженных сил", - говорится в сообщении.

Ранее военные делегации двух стран возложили венки к обелиску, посвященному солдатам, погибшим в конфликтах независимой Индии на территории Национального военного мемориала.

Белоусов в четверг прибыл в Индию, где примет участие в 22-м заседании российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству.